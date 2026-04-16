Связисты рассказали о типичных багах современных смартфонов

Оператор «Мегафон» протестировал более ста моделей смартфонов разных производителей, представленных на российском рынке. В ходе проверок обнаружены технические несоответствия стандарту сотовой связи, характерные для большинства современных устройств.

Наиболее распространенный дефект, зафиксированный в 68% моделях, – низкая пропускная способность (throughput) в сетях 3G и 4G. Чуть реже – в 65% случаев выявлены ошибки в агрегации несущих частот (CA), из-за чего гаджет не может объединить сигналы от нескольких базовых станций в один высокоскоростной канал. Оба бага приводят к снижению фактической скорости передачи данных относительно технических возможностей сети оператора.

Еще одна проблема – некорректное отображение услуги «Визитка» – выявлена в 60% телефонов. Маркировка звонков стала обязательной для юридических лиц, поэтому важно, чтобы информация о звонящем была доступна на экране. Наиболее частые недоработки в отображении: нечитаемые символы и статичный показ без прокрутки, что не позволяет определить название компании, которое может включать до 32 символов.

Кроме того, в 40% гаджетов не настроены точки доступа (APN), из-за чего не происходит автоматическое подключение к сети оператора. Столько же (40%) имеют недостатки с локализацией интерфейса. Некачественный перевод на русский язык или его отсутствие в отдельных разделах меню осложняет навигацию. Чуть менее трети (31%) протестированных образцов имеют проблемы со стабильностью работы в период высокой нагрузки.

В четверти тестов был выявлен еще один технический недочет – отклонения по гарантированной скорости передачи данных (Guaranteed Bit Rate), когда не поддерживается стабильное соединение с требуемой скоростью, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть. Это негативно сказывается на качестве сервисов, особенно если речь идет о стриминге, видеозвонках и работе облачных сервисов.

Повышенный уровень частоты ошибок блоков при передаче данных (Block Error Rate) обнаружен в 14% случаев. Высокий показатель приводит к потерям пакетов данных и замедлению загрузки контента. Кроме того, это негативно влияет на инфраструктуру оператора и других подключенных к ней абонентов.

Тестирование в лаборатории «Мегафона» проводится на сетях 3G, LTE и даже 5G. Такой подход гарантирует, что абоненты не столкнутся с проблемами при переходе на сети пятого поколения: потенциальные сложности выявляются и устраняются ещё до массового внедрения стандарта.

Лаборатория оператора работает с большинством производителей, представленных на российском рынке. В ходе тестирования специалисты выявляют и помогают устранить технические недочеты и несоответствия стандарту сотовой связи. После успешного завершения всех проверок устройство поступает в розничные салоны «Мегафона» и Yota.

«Наша задача – выстраивать системный диалог с вендорами, чтобы устранить причины некорректной работы еще до выхода новинок на рынок. Наши партнеры заинтересованы в сотрудничестве – они понимают, что корректная работа в российских сетях напрямую влияет на доверие потребителей и репутацию бренда. Каждое выявленное ограничение становится предметом доработки, после которой мы проводим повторные тесты. Иногда требуется несколько итераций, чтобы добиться стабильной работы девайса в наших сетях», – рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

