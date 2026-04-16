Мост на улице Юрия Исламова закроют более чем на 3 месяца

Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроют движение транспорта по путепроводу на улице Юрия Исламова с 23 апреля по 1 августа. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по строительству улицы Юрия Исламова.

На это время будет изменена схема движения автобусов:

– маршрут № 06 в направлении остановки «Институт связи» будет следовать через пункты: Малогородская (Карасьеозерский-2) – Новомосковский тракт – ТЦ Мега – Металлургов (разворот у ЖК Новый ВИЗ) – дублер улицы Металлургов – Викулова – Крауля.

– маршруты №№ 49 и 84 от остановочного пункта «СТЦ МЕГА» станут следовать по улицам: Металлургов – Викулова – далее по маршруту.

Кроме этого, по дублеру улицы Металлургов отменяются остановочные пункты: ТК «Новомосковский», Ново-Московский тракт, Детский центр. К остановке «СТЦ МЕГА» движение будет организовано по дублеру улицы Металлургов и улице Металлургов. На маршруте № 49 утренние рейсы с отправлением с остановочного пункта «Ново-московский тракт» сохраняются: последнее отправление с остановки «Ново-московский тракт» по рабочим дням в 06:54, по выходным – в 06:49. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

