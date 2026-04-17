Сегодня можно послушать журавлей и сверчков

17 апреля православная церковь отмечает день Иосифа-песнописца. Он родился и вырос на Сицилии, в 15 лет стал иноком и посвятил себя служению Богу. В Константинополе он построил церковь во имя апостола Варфоломея, желая торжественно почтить его память. Однако выяснилось, что апостолу не посвящено ни одного песнопения, поэтому Иосиф решил сочинить его сам. Очевидцы говорили, что «стихи его поражали чудной приятностью звука и силой мыслей».

В народе считается, что на Святого Иосифа начинали петь журавли и появлялись первые сверчки. В южных районах страны приступали к пахоте.

Екатеринбург, Елена Васильева

