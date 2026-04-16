Бывшую сотрудницу МФЦ и ее сообщника-иностранца будут судить за легализацию 50 мигрантов

В Каменске-Уральском пойдут под суд 38-летняя бывшая сотрудница МФЦ и ее сообщник – 43-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Они обвиняются в том, что фиктивно поставили на учет по месту пребывания более 50 мигрантов.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, обвиняемая использовала свое служебное положение в МФЦ для легализации мигрантов и получала от своего сообщника деньга за каждого из них.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции совместно с партнерами из регионального ФСБ.

По словам Горелых, пресечение схем легализации иностранных граждан, въехавших в Свердловскую область с нарушением закона, является одним из приоритетов полиции. Только в 2025 году представители МВД провели 2035 рейдовых мероприятий, в том числе проверено 717 объектов жилого сектора и мест дислокации гастарбайтеров, 618 стройплощадок. Выявлено 17 фактов заключения иностранцами фиктивного брака, вынесено 407 решений о выдворении нарушителей и ещё 191 – о депортации, 1030 – о сокращении срока пребывания в РФ. Задержано 15 лиц, находившихся в розыске.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

