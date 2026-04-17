российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 апреля 2026, 08:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Ошибка судебного пристава лишила семью отпуска за границей

Федеральная служба судебных приставов заплатит жительнице Нижнего Тагила более 200 тысяч рублей за то, что по вине их сотрудника женщина не смогла полететь с сыном в отпуск за границу.

Как сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда, в феврале 2025 года тагильчанке Наталье и ее сыну закрыли выезд за границу из-за кредитной задолженности в размере чуть более 70 000 рублей. Должники полностью погасили долг через семь дней, деньги поступили на депозит приставов. Однако судебный пристав-исполнитель не закрыл производство и продолжил выносить постановления об ограничении выезда за границу. В отношении женщины ограничение отменили быстро, а вот в отношении ребенка оно продолжало действовать.

В декабре Наталья планировала отдохнуть с сыном за границей, но в аэропорту Кольцово при прохождении таможенного контроля выяснилось, что ребенку выезд за границу запрещен. Женщина оперативно связалась с приставами, и в тот же день ограничение отменили. Однако самолет уже улетел.

Наталья обратилась в суд с иском к Российской Федерации в лице ФССП с требованием возместить стоимость тура и компенсировать моральный вред.

Суд признал действия приставов неправомерными и постановил взыскать с казны Российской Федерации убытки – 215 082 рубля (стоимость тура) и компенсацию морального вреда – 10 000 рублей Наталье и 5 000 рублей ее сыну.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,