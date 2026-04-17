Представители ГК «КОРТРОС» вошли в топ-100 лучших менеджеров Свердловской области

16 апреля на сайте ИД «Коммерсант» впервые был опубликован рейтинг «Топ-100 российских менеджеров. Регионы» по Свердловской области. В нем аналитики подвели итоги работы крупнейших компаний Среднего Урала и выделили наиболее эффективных менеджеров.

Самой продуктивной отраслью в свердловском рейтинге стала промышленность, на которую приходится 32% руководителей, попавших в список. Далее (с долями в 11-12%) следуют сферы услуг, информационных технологий (IT) и связи, девелопмент.

В итоговый список вошли два представителя ГК «КОРТРОС», которая реализует первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории – «Академический». Нина Александровна Голубцова, заместитель главного коммерческого директора ГК «КОРТРОС», заняла третье место в Топ-10 коммерческих директоров. Директор по экономике и финансам АО СЗ «РСГ-Академическое» Евгений Алексеевич Жолудев – первое место в Топ-5 финансовых директоров.

В рамках проекта КОТ «Академический» в Екатеринбурге уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 7 школ, 13 детских садов, детскую и взрослую поликлиники. В 2021 году «Академический» получил статус отдельного административного района. Сейчас активные продажи идут в жилых кварталах «Спутник-1», «Первый Академ», «Новая Олимпика».

