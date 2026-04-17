Ночью погиб пешеход, переходивший дорогу на красный (ФОТО)

Сегодня ночью в 00:07 у дома по адресу ул. Зенитчиков, 98, погиб в ДТП мужчина.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, 20-летний водитель ВАЗ-21053 сбил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. От полученных травм мужчина скончался на месте. Световозвращающих элементов на его темной одежде не было. Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции.

Водитель имеет 2-летний стаж, 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. В момент ДТП был трезв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

