Замминистра обороны Анна Цивилева и полпред Артем Жога обсудили помощь ветеранам СВО (ФОТО)

В четверг, 16 апреля, Екатеринбург посетила с рабочим визитом статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она встретилась с полпредом президента на Урале Артемом Жогой и обсудила с ним вопросы помощи ветеранам спецоперации в Уральском федеральном округе.

Как рассказал Артем Жога в своем канале в Мах, с момента открытия в регионах УрФО филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 265 тысяч обращений, почти 97% заданных в них вопросов решены. С каждым годом тематика запросов меняется, сейчас ветеранов больше всего интересует получение образования, трудоустройство и медицинская помощь.

Также Анна Цивилева и Артем Жога подробно остановились на развитии адаптивного спорта. Замминистра и полпред посетили соревнования окружного этапа Кубка защитников Отечества.

«Более 100 ветеранов три дня показывали свое мастерство в шести дисциплинах. Это была напряженная и упорная борьба. В результате наибольшее количество медалей завоевали ветераны Свердловской области. Лучшие спортсмены представят округ на всероссийском турнире. Например, мой друг – Герой России, тюменец Рустам Сайфуллин – обладатель сразу трех медалей: золото в волейболе сидя, серебро в настольном теннисе, бронза в пауэрлифтинге. Поблагодарил Анну Евгеньевну за внимание к Уралу, адресную работу и поддержку бойцов. Уверен: впереди у нас много совместной и продуктивной работы», – рассказал в соцсетях Артем Жога.

Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

