Девять лет дел. Как Фонд святой Екатерины возродил традиции меценатства

Сегодня исполняется девять лет Фонду святой Екатерины. За эти годы он стал одним из самых заметных центров благотворительности на Урале, не просто помогая точечно, а меняя городскую и региональную среду там, где это особенно нужно людям. Сегодня фонд известен своими проектами в самых разных областях – это и сохранение духовного наследия и культуры, просветительская деятельность, и здравоохранение, социальная поддержка.

Одним из самых заметных направлений стала поддержка медицины. В кризисный для здравоохранения 2020 год Фонд святой Екатерины закупал автомобили для скорой помощи, сложное оборудование для больниц, организовывал работу волонтеров и поддерживал медиков, которые работали на пределе возможностей.

Но и после окончания пандемии коронавируса фонд не оставил здравоохранение: меценаты приобретали оборудование для областной детской больницы, участвовали в ремонте профильных отделений, а в 2023 году помогли пансионату для долечивания детей с онкологией. За два года там приняли 2000 семей, еще 1500 детей получили лечение в дневном стационаре.

Помощь фонда получают не только медики и их пациенты. Вот уже несколько лет фонд реализует программу продуктовой помощи нуждающимся семьям. Она началась во время коронавируса, когда многие люди не могли позволить себе пойти в магазин, а после продолжилась: поддержку получают многодетные семьи, одинокие пожилые люди, ветераны, уральцы, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации после пожаров или других бедствий. Фонд там, где человеку трудно рассчитывать только на себя. Следуя этой логике, благотворители организовали учебную квартиру для подростков с инвалидностью, где ребятам прививают основы бытовой самостоятельности и готовят к взрослой жизни. Это пример той помощи, которая меняет не один день, а задает траекторию на годы вперед.

Весомый пласт работы фонда связан с восстановлением святынь Урала: реставрация Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье, возрождение церкви Архангела Михаила в селе Новоипатово, полностью разрушенной большевиками, строительство приюта «Дом милосердия» в Первоуральске, а также создание Свято-Елисаветинской обители милосердия на Шарташе. Фонд святой Екатерины не ограничивается лишь реставрацией зданий, а наполняет жизнью социальные и духовные пространства.

Еще одна сторона работы фонда – это поддержка культурных и просветительских инициатив, например, запуск проекта «Град святой Екатерины», украшение Екатеринбурга к Пасхе, помощь в съемках и показе фильма о святителе Луке Крымском, организация мультимедийной выставки о князе Александре Невском, содействие музейным и историческим программам, рассказывающим о легендарном уральском разведчике Николае Кузнецове.

За минувшие девять лет уральские меценаты сделали для Екатеринбурга и Свердловской области больше, чем просто ряд благотворительных проектов. В эпоху девальвации слова Фонд святой Екатерины делами вернул веру в то, что меценатство – не просто добрые жесты и декларации, а форма общественной солидарности.

Для справки. Фонд святой Екатерины был основан в 2017 году. Его учредители – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube