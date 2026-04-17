Жертвами мошенников в сфере недвижимости чаще становятся предприниматели и пенсионеры

Люди среднего возраста и пожилые одинаково уязвимы для мошенников в сфере недвижимости. При этом социальное положение не играет роли – заметная доля потерпевших (53%) имеет высшее образование и относится к экономически активной категории населения. К таким выводам пришли юристы исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» (ABL), сообщает РИА «Недвижимость».

Согласно исследованию, в 2025 году среди пострадавших от аферистов в сфере недвижимости 29% были предпринимателями и инвесторами. На долю пенсионеров пришлось 27%, на наемных сотрудников – 21%, на безработных – 13%, на служащих и работников сельскохозяйственной отрасли – по 5%.

Люди в возрасте 31-40 лет составляют 28% пострадавших от мошенничества. Точно такая же доля среди собственников старше 60 лет. По словам представителя ABL, люди до 30 лет тоже довольно часто становятся жертвами обмана с жильем, потому что чрезмерно доверяют цифровым каналам коммуникации. Еще 10% случаев афер приходится на тех, кому от 41 до 50 лет, и 11% – на людей в возрасте от 51 до 60 лет.

Среди потерпевших от мошенников в сфере недвижимости чуть больше женщин (54%), значительна доля лиц, состоящих в браке (64%). «Существенная часть мошенничеств возникает в контуре семейных жилищных решений и сделок с повышенной юридической сложностью: общая собственность, согласия, участие членов семьи. Это расширяет число уязвимых точек сделки и создает дополнительные возможности для манипуляций со стороны посредников и злоумышленников», – подчеркнул представитель исследовательского центра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

