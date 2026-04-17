Полиция задержала курьера-мошенника, похитившего 6 млн рублей у учителя физкультуры

В Екатеринбурге полицейские задержали очередного «бегунка» телефонных мошенников. Он забрал 6 миллионов рублей у школьного учителя физкультуры, который больше месяца был на «крючке» у аферистов.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в марте 2026 года учителю позвонили неизвестные под предлогом замены счетчиков. Мужчину убедили назвать код из СМС, после чего начались звонки от «представителей Госуслуг» и «ФСБ». Мошенники запугали педагога, что его сбережения подвергаются опасности и деньги нужно срочно перевести на «безопасный счет». Мужчина выполнил все указания злоумышленников и передал деньги незнакомому молодому человеку. После этого аферисты перестали выходить на связь, а переписка в мессенджере была удалена. Тогда учитель понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Курьером мошенников оказался 22-летний работник службы безопасности коммерческого предприятия. С весьма приличным окладом по месту службы, как подчеркнул полковник Горелых. Задержанный молодой человек на допросе раскаялся. По его словам, он искал подработку в интернете и откликнулся на объявление некой фирмы, которой нужны были курьеры. В его обязанности входило забирать деньги по определенным адресам и переводить их через криптообменник. Парню обещали 0,2% от каждой сделки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полицейские проверяют, сколько адресов успел «обслужить» обвиняемый.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

