В 2026 году лидером среди застройщиков Екатеринбурга по проданным квадратным метрам стал «КОРТРОС»

В первом квартале 2026 года в уральской столице было продано 220,5 тыс. кв. метров жилых площадей. Лидером по объему проданных «квадратов» стала Группа компаний «КОРТРОС» – 15,9 тыс. кв. метров. Такие данные приводятся в аналитическом отчете bnMAP.pro.

На долю «КОРТРОСа» пришлось 7,2% от всех сделок в столице Урала, большая часть из которых (5,3%) были реализованы в квартале «Первый Академ». По общему числу проданных лотов в I кв. 2026 года девелопер занимает второе место.

«Предпочтения покупателей говорят о том, что люди приобретают не только квартиру, а готовую среду – безопасную, современную и удобную для семейной жизни. Дополнительным фактором становится масштаб проекта и его системное развитие: жители видят, как район растет, и понимают, каким он будет через несколько лет», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

«Академический» – первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» реализует с 2005 года. Здесь уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 6 школ, 15 детских садов, детскую и взрослую поликлиники. Сейчас работы идут в трех кварталах: «Первом Академе», «Спутнике-1» и «Новой Олимпике». В

Екатеринбург, Таисья Исупова

