Пятница, 17 апреля 2026, 14:55 мск

Виктор Кокшаров покинул пост президента УрФУ

Бывший ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров больше не занимает пост президента вуза. Теперь он работает в качестве советника ректора Ильи Обабков.

В университете пояснили, что после назначения Ильи Обабкова на пост ректора контракты проректоров и президента были автоматически прекращены. «Продолжается процесс реорганизации органов управления УрФУ. Опыт многолетнего руководителя вуза Виктора Кокшарова должен быть максимально полезным в решении новых задач, стоящих перед университетом»,– сообщили в пресс-службе вуза.

Виктор Кокшаров занимал пост ректора УрФУ в течение 15 лет. В мае прошлого года его преемником стал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков. В том же месяце Кокшаров стал почетным президентом УрФУ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

