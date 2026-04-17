Виктор Кокшаров покинул пост президента УрФУ

Бывший ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров больше не занимает пост президента вуза. Теперь он работает в качестве советника ректора Ильи Обабков.

В университете пояснили, что после назначения Ильи Обабкова на пост ректора контракты проректоров и президента были автоматически прекращены. «Продолжается процесс реорганизации органов управления УрФУ. Опыт многолетнего руководителя вуза Виктора Кокшарова должен быть максимально полезным в решении новых задач, стоящих перед университетом»,– сообщили в пресс-службе вуза.

Виктор Кокшаров занимал пост ректора УрФУ в течение 15 лет. В мае прошлого года его преемником стал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков. В том же месяце Кокшаров стал почетным президентом УрФУ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube