В мэрии пригрозили штрафами за последствия коммунальных раскопок (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга напомнили о штрафах для коммунальщиков и их подрядчиков, если после раскопок они не восстанавливают благоустройство. Так, горожане пожаловались «Новому Дню» на грязь на улице Сакко и Ванцетти неподалеку от перекрестка с Радищева. Там работы завершились около месяца назад. Однако до сих пор асфальт не восстановили, в итоге грязь и пыль разносятся по округе.

В пресс-службе мэрии сообщили «Новому Дню», что власти планируют чаще штрафовать нарушителей: юрлицам грозит до 500 тысяч рублей.

Согласно правилам благоустройства, все раскопочные работы в уральской столице должны быть завершены до 1 июня. Городские власти планируют скорректировать регламент, максимально сократив предельный срок. Данная мера призвана дополнительно стимулировать компании вовремя завершать работы.

Екатеринбург, Елена Сычева

