Синоптики предупредили о сильных осадках в Свердловской области

В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В субботу, 18 апреля, местами на территории региона ожидается сильный дождь.

В МЧС советуют свердловчанам на период непогоды отказаться от походов и проведения работ на улице. Владельцам частных домов рекомендуется очистить ливневки от мусора, а также держать двери и окна закрытыми. Из-за осадков может быть осложнена обстановка на дорогах. Автомобилистам нужно соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не пытаться проехать затопленные участки трассы. Если непогода застала в пути, ее лучше переждать вдали от высоких деревьев.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, 19 апреля погода ухудшится – пойдет снег. На дорогах вероятны снежные заносы и гололед, в отдельных районах возможна метель. Ночью в регионе будет слабый мороз до -3 °C, днем воздух прогреется до +10…+15°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

