Неделя на Урале начнется со снегопадов

В начале новой рабочей недели в Свердловской области будет холодно, возможны снегопады.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, завтра, 21 апреля, будет облачно с прояснениями, осадки, местами сильные (мокрый снег, дождь, на севере и в горах – снег). В отдельных районах гололед, снежный накат. Ветер восточный, 4-9 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +1…-4 °C, при прояснении до -9°, днем +2…+7°, на севере и в горах до -3°. В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, 0°, днем – мокрый снег, дождь, +3°.

22 апреля – облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1…-4°, при прояснении до -9°, днем +5…+10°, на севере и в горах до +1°. В Екатеринбурге небольшой дождь с мокрым снегом, ночью 0°, днем +8°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

