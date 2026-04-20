В центре Екатеринбурга самокатчик влетел под автомобиль

В воскресенье, 19 апреля, в центре Екатеринбурга попал в ДТП молодой человек на электросамокате.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», инцидент произошел вчера утром на перекрестке Куйбышева – Белинского. Два парня на самокатах решили проехать на красный свет, и одного из них сбила машина. На опубликованном в сети видео видно, что самокатчик пострадал не сильно, он смог сам встать на ноги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

