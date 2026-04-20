Как на Радоницу не поймать клеща на кладбище – советы

Завтра будет отмечаться Радоница, православные отправятся на кладбища поминать своих усопших. Ежегодно после этого дня растет количество покусанных клещами. В Роспотребнадзоре по Свердловской области напомнили, как обезопасить себя.

– Для посещения потенциально опасных зон выбирайте светлую одежду, чтобы клеща было легче заметить.

– Верхняя одежда должна иметь манжеты на рукавах. Нательную одежду заправьте в брюки. Брюки заправляются в носки. В качестве обуви лучше выбирать высокие резиновые сапоги. Голову повязать платком или надеть плотно прилегающую шапку.

– Каждый час проводите само- и взаимоосмотры.

– В соответствии с инструкцией используйте репелленты – специальные отпугивающие клещей средства.

Если клещ присосался, надо обратиться в травмпункт для его удаления, а потом привезти в Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Если у клеща найдут энцефалит, будет решаться вопрос о введении иммуноглобулина. Если будут обнаружены бактериальные инфекции, то могут начать экстренную антибиотикопрофилактику.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

