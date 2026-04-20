Сегодня – Акулин день, можно погадать на урожай

Сегодня по народному календарю отмечается Акулин день, он установлен в память о мученице Акилине Младшей.
На Руси этот день считался важной точкой отсчёта для предсказания урожая и погоды на ближайшие месяцы. По тому, каким будет 20 апреля, наши предки судили о том, сколько соберут калины, яровых хлебов, грибов и ягод.
Дождь – к хорошему урожаю калины, но плохому – яровых.
Мороз и солнце – к урожаю хлебов и гречихи.
Яркое звёздное небо ночью – к изобилию грибов и ягод в лесу.
Красное солнце на восходе – к скорой смене погоды.
Екатеринбург, Елена Васильева
