Трудоспособных уральцев стало меньше на 16 тысяч человек

По итогам 2025 года в Уральском федеральном округе на 15,9 тысячи снизилось количество людей трудоспособного возраста. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова.

По ее словам, всего в УрФО численность рабочей силы составляет около 6 млн 340 тысяч человек, или 64% от общей численности населения.

Число работоспособных граждан падает в Курганской, Челябинской, Свердловской областях, а вот в ХМАО, напротив, растет.

Кроме того, на Урале растет неполная занятость. По словам Ольги Козловой, более 83 тысяч человек работают неполную неделю или неполный рабочий день.

Екатеринбург, Елена Владимирова

