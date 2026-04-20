Уральские чиновники будут брать отпуска и волонтерить в прифронтовых территориях – Жога

Чиновники из УрФО будут брать отпуска, и работать волонтерами в ДНР. Об этом сообщил уральский полпред Артем Жога. В Донецке он встретился с участниками первой окружной миссии проекта, который получил название «Доброслужащий». В первой смене – 18 представителей регионов Уральского федерального округа.

«В марте на пятом форуме «Патриоты Урала» было принято решение распространить проект Гуманитарного добровольческого корпуса, зародившийся в Югре, на весь УрФО. Суть проста: чиновники берут отпуск и едут работать волонтёрами в прифронтовые территории. В ближайшее время первая группа будет готовить горячую еду для мирных жителей Донбасса, распределять гуманитарную помощь, заниматься восстановлением домов, разрушенных обстрелами. Обязательная часть программы – миссия в военном госпитале: предстоит ухаживать за бойцами после сложных ранений и помогать медперсоналу», – написал после встречи в своих социальных сетях Аотем Жога.

По его словам, в проекте «Доброслужащий» проявляется истинное служение обществу. «В миссии не имеют значения должность и статус. Здесь помощь идёт от души, а не для «для галочки». Поэтому важны внутренние качества, умение чувствовать боль других людей и желание помочь. Никаких особых условий для чиновников не будет: работа руками, мало сна и много добра. Не сомневаюсь, что проект оставит след в сердце каждого участника и перевернет их восприятие. После завершения миссии встретимся ещё раз: обсудим впечатления и решим, как строить дальнейшую работу», – отметил уральский полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube