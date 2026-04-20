В Свердловской области выросло число донаций крови

В Свердловской области проживают более 36 тысяч почетных доноров крови – по их числу регион является одним из лидеров в России. Ежегодно число донаций растет. Как сообщила и.о. главного врача Областной станции переливания крови Елена Таскаева, в 2025 году было проведено более 100 тысяч трансфузий компонентов донорской крови. Донации помогли порядка 38 тысячам пациентов.

Записаться на сдачу донорской крови можно на портале «Госуслуги» или на сайте Службы крови. Как уточнила врач, кровь могут сдавать граждане старше 18 лет без противопоказаний. Верхней границы возраста не существует, однако медики не рекомендуют сдавать кровь людям старше 60 лет, если это происходит впервые. У донора не должно быть серьезных заболеваний, также есть временные ограничения для сдачи крови. После перенесенного ОРВИ, вакцинации, приема антибиотиков и других лекарств донация возможна через 30 дней. После нанесения татуировок или пирсинга должно пройти не менее 120 дней.

«Перед сдачей крови следует выспаться и не находиться в состоянии эмоционального стресса. За 48 часов лучше исключить прием жареной и жирной пищи и алкоголь. Перед забором крови донору необходим легкий завтрак: например, каша без молока и масла, сладкий чай, сок или морс», – рассказал Елена Таскаева на пресс-конференции в ТАСС.

Она напомнила, что для доноров крови есть льготы: они получают бесплатное питание (или денежную компенсацию) и имеют право на оплачиваемый выходной. Почетный донор России получает ежегодную денежную выплату в размере 19,4 тысячи рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

