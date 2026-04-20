В Нижней Туре гаишники поймали 11-летнего ребенка на квадроцикле (ФОТО)

В минувшие выходные в поселке Ис на улице Пушкина сотрудники ГАИ остановили квадроцикл, за рулем которого находился 11-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ключи от квадроцикла ребенку передал отец, который пояснил, что разрешил сыну «покататься рядом с домом». При этом управление квадроциклом требует наличия водительского удостоверения категории «А1» или «М» (в зависимости от объема двигателя), а также достижения установленного законом возраста.

В отношении отца составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления», что влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

