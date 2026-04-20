Уралвагонзавод обнародовал кадры испытаний танка Т-90С в джунглях (ВИДЕО)

Уралвагонзавод впервые опубликовал редчайшие видеокадры ходовых испытаний танка Т-90С, которые проходили в самых экстремальных и суровых условиях на планете – в джунглях Малайзии. «Эта съемка сохранилась на старой видеокассете одного из инженеров-испытателей, который участвовал в тех событиях. Видео было обнаружено совершенно случайно, когда готовили документальный видеофильм к 25-летию индийского контракта», – сообщили в пресс-службе УВЗ.

В 2000-х годах Т-90С преодолел все сложнейшие испытания в трех различных климатических зонах – в Малайзии (влажные тропики и болота), в Индии (сочетание пустыни, высокогорья и муссонов) и в Саудовской Аравии (пустыня с её абразивным песком и жарой за 50 градусов). Никто из конкурентов не прошел этот цикл полностью, а Т-90С подтвердил способность работать в полном климатическим экстриме – даже при +55°C.

Испытания танка Т90-С в джунглях

Нижний Тагил, Елена Владимирова

