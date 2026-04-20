Энергетические компании Урала провели совместный субботник в парке Чкалова (ФОТО)

Сотрудники шести энергетических компаний Урала объединились, чтобы провести субботник в парке Чкалова. Почти 300 человек убирали мусор, собирали прошлогодние листья, наводили чистоту в зеленой зоне. Акцию назвали «День светлых дел».

«Такие волонтерские мероприятия хорошо сплачивают коллективы. На свежем воздухе стираются границы между руководителями и подчиненными. Коллеги разных подразделений могут пообщаться в неформальной обстановке. Такую социальную акцию надо, конечно, продолжать», – рассказал директор Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» Георгий Козлов.

На «энергетический субботник» позвали всех: сотрудники могли взять с собой членов семьи и даже домашних питомцев. «У нас заготовлена детская программа для самых маленьких участников. Есть выставка спецтехники, дети могут полазить по машинам и все потрогать. Также их развлекают наши аниматоры. Настроение у всех отличное. Я считаю, очень важно коллективам участвовать в таких совместных волонтерских акциях», – заявил исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков.

Как отметил генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников, идея провести объединенный субботник для сотрудников всех энергетических компаний города созрела давно. «Сидя в офисе, многие из нас отмечают, что можно сделать что-то полезное для города, и придумали объединить всех на субботнике, подышать воздухом, пообщаться. Сегодня здесь представители всех компаний: сбыт, и генерация, и тепловики, и коммунальщики», – сообщил он.

В конце субботника всех участников накормили полевой кашей и угостили горячим чаем. Присутствующие остались довольны. «Мы всегда стараемся проводить выходные активно семьей. И сегодня мы постарались внести свой вклад в чистоту города», – поделилась впечатлениями ведущий инженер сметного отдела ПАО «Т Плюс» Татьяна Семенова.

Напомним, до конца апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. Компании, чиновники и коммунальные службы приводят в порядок парки и скверы, а также городские улицы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

