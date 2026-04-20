УрФУ в этом году стал российским лидером набора на бюджет

В Минобрнауки назвали вузы с самыми высокими цифрами бюджетного набора. В тройке лидеров – Уральский федеральный университет, МГУ им. Ломоносова и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

По данным Минобрнауки, которые приводит РИА Новости, в УрФУ в эту приемную кампанию открыто 30 тысяч бюджетных мест, в МГУ – 23,5 тысячи, в КФУ – около 21 тысяч.

На 4 и 5 местах – МГТУ им. Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики. Они готовы принять на бюджет по 19,4 тысячи человек.

Напомним, приемная кампания в вузы 2026 года начинается 20 июня.

Москва, Елена Васильева

