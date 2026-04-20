Екатеринбургский школьник помог мошенникам обокрасть родителей

В Екатеринбурге мошенники, выдающие себя за силовиков, убедили 13-летнего школьника, что он стал участником спецоперации, и с его помощью ограбили дом его родителей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в минувшие выходные в полицию обратилась жительница коттеджного поселка, расположенного в черте Екатеринбурга. Женщина сообщила, что в ее дом проник неизвестный, похитивший ювелирные изделия и вскрывший сейф. Ущерб, без учета повреждения имущества, составил около 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что 13-летний сын заявительницы пытался заказать одежду через телеграм-канал. Продавец попросил его отправить свои персональные данные и адрес. Далее мошенники использовали стандартную схему, сообщив школьнику о якобы имеющейся утечке его данных и необходимости оказывать содействие спецслужбам. Они заставили ребенка через видеосвязь продемонстрировать, где в доме расположены сейфы и ценности. Далее жертве дали задание увести родителей из дома на время «обыска», который проведет их «сотрудник». Запуганный парень уговорил мать и отца съездить с ним в кафе, а сам оставил ключи от дома в заранее оговоренном месте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube