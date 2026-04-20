В Академическом выросла численность населения, стало больше предприятий и важных соцобъектов

Итоги социально-экономического развития района обсудили на совещании в администрации Академического района. В мероприятии приняли участие глава района Николай Смирнягин, депутаты Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев и Станислав Киселев, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов, генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов, а также представители научного сообщества района, общественности, образования, здравоохранения, активисты Академического МОП «Единая Россия».

В 2025 году в Академическом сохранилась положительная динамика роста основных показателей, сообщила в докладе заместитель главы района Елена Орехова. На 8% – до 11 тысяч – выросло число предприятий и организаций, зарегистрированных на территории района. Растет и численность населения. По оценочным данным, в Академическом районе проживает около 150 тысяч человек.

За 2025 год в Академическом ввели более 170 тысяч кв. метров жилья. Также были сданы важные инфраструктурные объекты: здание администрации Академического района, построенное при поддержке ГК «КОРТРОС», Академический районный суд, состоящий из комплекса зданий для мировых и федеральных судей. Помимо нового суда укреплению законности в районе способствуют новообразованные Прокуратура Академического района и отделы полиции №4 и №8. За 2025 год в районе были установлены 664 камеры видеонаблюдения. При этом общее число камер в Академическом районе уже приближается к 9 тысячам.

Также в районе развивалась транспортная инфраструктура. За 2025 год были введены в эксплуатацию 4 километра дорог, построены наземные, подземные паркинги на 1 521 место. Как отметил Сергей Ланцов, на территории района продолжится строительство паркингов.

В жилых кварталах заработали 16 новых спортивных площадок, также новая спортивная площадка открылась на территории Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса. Появился Сквер Первого учителя, завершено благоустройство второго этапа первой очереди Преображенского парка.

Новый район Екатеринбурга был создан в 2021 году на базе проекта комплексного освоения территории «Академический», который реализует ГК «КОРТРОС». На территории КОТ предусматривалось строительство 13 млн кв. м жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры. За время реализации проекта уже построены 7 школ, 13 детских садов, детская и взрослая поликлиники.

Екатеринбург, Таисья Исупова

