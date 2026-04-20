«Мужчина лучше, чем женщина, а 18 – лучше, чем 35». Врачи рассказали все о донорстве костного мозга

Сегодня, 20 апреля, отмечается День донора. Одно из достаточно молодых направлений – донорство костного мозга, он необходим для пациентов с некоторыми онкологическими заболеваниями. В России уже несколько лет существует федеральный регистр доноров костного мозга, куда может вступить любой совершеннолетний, но с некоторыми ограничениями. Сейчас в нем около 500 тысяч человек, врачи прямо говорят: этого недостаточно для России. Между тем, известны случаи, когда потенциальным донорам отказывали во включении в регистр, если им уже исполнилось 35 лет. Ситуацию сегодня на пресс-конференции прокомментировали свердловские медики.

«На сегодняшний день верхняя граница – это 45 лет. Возможно, она будет снижена до 35 лет. Доноры костного мозга должны быть как можно моложе. Есть еще некоторые аспекты, например, донор-мужчина лучше, чем донор-женщина, особенно если пациент мужчина. Если человек старше 35 лет, на сегодняшний день его включают в регистр доноров до 45 лет. До 45 лет не откажут», – подчеркнула врач отделения гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга Свердловской областной клинической больницы № 1 Инна Анисимова.

По ее словам, для 40% всех нуждающихся удается найти донора. «Неродственный полностью совместимый донор, безусловно, это хорошая лечебная опция, но изначально донор ищется в семье, прежде всего среди кровных братьев и сестер. Среди них можно найти родственного полностью совместимого донора. Но вероятность совместимости с каждым из своих братьев и сестер у пациента всего лишь 25%, и 50%, что они будут частично совместимы, и еще 25%, что они будут полностью несовместимы, то есть получили от родителей разные гены. Поэтому, не найдя родственного совместимого донора в семье, мы обращаемся в регистр. Если в регистре не находим донора, опять же возвращаемся к семье и ищем частично совместимого родственного донора», – добавила она.

Отметим, среди жителей Свердловской области в регистре состоят только порядка 5-6 тысяч человек. Далеко не каждый из них станет донором. Так, в прошлом году совпадение нашли у 13 свердловчан.

Что касается самой процедуры донации костного мозга, то лишь в малом числе случаев требуется забор под наркозом. «Выполняется, наверное, не более 5% всех донаций. Стволовая клетка крови у нас у всех находится в кроветворном красном костном мозге, который располагается внутри плоских костей, таких как тазовые кости, ребра, грудина.

Костный мозг вообще – это орган, но он не имеет четкой локализации, формы, размера и, скажем так, лечебным свойством обладает стволовая клетка крови. Можно напрямую забрать костный мозг под наркозом из тазовых костей, при этом не делается никаких разрезов, забирается относительно тоненькой иголочкой, никаких не накладывается швов, и после пробуждения человек может испытывать небольшой дискомфорт. Но наибольшая часть донаций стволовых клеток крови происходит методом афереза. Эти стволовые клетки крови просто так в сосудистое русло не выходят. Их нужно «выгнать» из костного мозга временно в кровеносное русло. Для этого донору предварительно в течение нескольких дней ставят подкожно стимулирующий фактор, который заставляет временно эти стволовые клетки выйти в кровь. И спустя несколько дней стимуляции пациент подключается к аппарату: многократно кровь циркулирует через контур и заготавливается так называемый лейкоконцентрат. В среднем порядка 350-450 мл. Помимо стволовых клеток он содержит плазму, небольшое количество эритроцитов, тромбоцитов.

И далее уже, как обычное переливание крови, лейкоконцентрат переливается пациенту», – объяснила Инна Анисимова.

Екатеринбург, Елена Сычева

