Сотрудник «Вайлдберриз» украл на ПВЗ обручальные кольца, коляску и компьютер

В Каменске-Уральском осужден сотрудник пункта выдачи заказов «Вайлдберриз» Андрей Минченко – он виновен в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе Синарского районного суда, мужчина заказывал различные товары, потом оформлял их возврат, но фактически не направлял вещи обратно в сортировочный центр, а оставлял себе. В числе похищенного – обручальные кольца, детская коляска, игровая приставка, компьютер и стол для него. Сумма ущерба составила 166 426 рублей.

Свою вину Минченко признал. Он надеялся, что при выявлении недостачи работодатель просто вычтет сумму из его заработной платы. К данной позиции суд отнесся критически, как к способу смягчить ответственность, поскольку такой договоренности с работодателем не было.

Учитывая смягчающие обстоятельства, а также полное погашение ущерба, Андрея Минченко приговорили к штрафу в размере 110 тысяч рублей.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

