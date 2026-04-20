Владелицу уральской пасеки обязали следить за своими злыми пчелами

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вынесли предостережение хозяйке пасеки из Пышминского района Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соседи пасечницы Лыжиной пожаловались, что ее пчелы вылетают на соседние участки и нападают на людей.

Специалисты посоветовали Лыжиной усилить контроль за пчелиными семьями, переместить ульи подальше от границы участка, а также установить сплошной забор высотой не менее 2 метров.

Пышма, Елена Владимирова

