Запуск фешенебельного проекта в горах Сочи от уральского застройщика перенесен на 2027 год

Уральский застройщик «Атлас Девелопмент» будет развивать премиальные гостиничные проекты в Сочи с новым партнером. Основатель екатеринбургской компании Владимир Городенкер подписал соглашение о сотрудничестве с народным артистом Азербайджана и предпринимателем Эмином Агаларовым, президентом Agalarov Development. Стороны договорились о совместной реализации гостиничных комплексов в ключевых туристических локациях. Речь идет о двух отельных комплексах Benefit в Сочи и одном на территории Sea Breeze в Баку.

Бренд Benefit уральский застройщик презентовал еще в 2024 году. Первый проект – гостиничный комплекс на 50 номеров в центре Сочи. «В настоящий момент завершается финальный этап отделки, запуск отеля запланирован на декабрь 2026 года. Концепция проекта предполагает полное оснащение номеров, включающее дизайнерскую отделку и меблировку. Площадь составляет 3 000 кв. м», – сообщили в пресс-службе «Атлас Девелопмент».

Второй проект расположен в горнолыжном курорте «Роза Хутор» и теперь называется Benefit Collection Sky Breeze Sochi. «Это комплекс площадью 41 500 кв. м, он включает 272 номера с сервисными апартаментами и находится всего в 30 метрах от подъемника. Первые два корпуса уже в продаже. К концу 2027 года планируется завершение ремонта и меблировки двух корпусов. Уникальной частью инфраструктуры станет строительство всесезонного термального корпуса на территории комплекса. Проект реализуется с возможностью поэтапного запуска без влияния на комфорт гостей», – рассказали в компании. Инвестиции в два проекта составляют более 25 миллиардов рублей. Проект в Баку на территории Sea Breeze в Баку пока находится в стадии проработки.

Напомним, уральский застройщик планировал открыть премиальные отели в Сочи еще в 2025 году, но запуск был отложен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

