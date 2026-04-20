Уральские промышленники объединились и выдвинули своих кандидатов в депутаты

В Свердловской области произошло уникальное молчите: впервые в современных истории представители крупнейших промышленных предприятий Свердловской области поддержали выдвижение консолидированных кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» и последующих выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. Также ими был создан Уральский союз социально ответственных промышленников.

Отправной точкой стал круглый стол, который собрал представителей крупной промышленности региона (АО НПК «Уралвагонзавод», филиал НТМК ПАО «ЕВРАЗ», ОАО «УГМК»), органов власти, профсоюзных и ветеранских организаций.

Промышленники выступили за формирование понятной и эффективной депутатской вертикали на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, способной последовательно отстаивать интересы жителей индустриальных территорий.

«Единая команда кандидатов – это единственный способ предъявить избирателю понятную вертикаль ответственности за принятие решений, – отметил сенатор Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский. – Сегодня мы не принимаем кадровые решения. Мы обсуждаем, сможем ли мы добиться максимума пользы для территории на федеральном и региональном уровнях в условиях постоянного ужесточения конкуренции за ресурсы».

По итогам голосования были поддержаны следующие кандидаты для участия в предварительном голосовании «Единой России» и дальнейшей избирательной кампании:

В Законодательное собрание Свердловской области:

● по ОИО №15 «Верхнепышминский» – Алексей Николаевич Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК».

● по Верхнепышминской территориальной группе №15 – Александр Геннадьевич Высокинский,Сенатор Совета Федерации ФС РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

● по Верхнепышминской территориальной группе №15 – Дмитрий Юрьевич Галенковский, директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь».

● по ОИО №19 «Дзержинский» – Владимир Николаевич Рощупкин, исполнительный директор АО «НПК «Уралвагонзавод».

● по Дзержинской территориальной группе №19 – Дмитрий Александрович Скоропупов, генеральный директор АО «Уралкриомаш».

● по ОИО №20 «Ленинский» – Вячеслав Викторович Погудин, депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

● по ОИО №21 «Тагилстроевский» – Владимир Григорьевич Радаев, председатель первичной профсоюзной организации филиала НТМК ПАО «ЕВРАЗ»Горно-металлургического союза России.

● по Тагилстроевской территориальной группе №21 – Константин Владимирович Миронов, операционный директор филиала НТМК ПАО «ЕВРАЗ».

В Государственную Думу Российской Федерации:

● по ОИО №172 «Нижнетагильский» – Алексей Германович Свалов, начальник управления общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК».

«Главной задачей депутата Госдумы РФ я вижу привлечение федерального финансирования, – отметил Алексей Свалов. – А если у территории нет голоса и хорошего лоббиста – деньги уйдут в другую, более настойчивую территорию. Наш регион – центр обороноспособности и экономики России. Поэтому Москва должна слышать голос промышленного Урала!"

Также одним из центральных решений встречи стало принятие декларации о создании УРАЛПРОМСОЮЗА – общественного объединения, призванного стать площадкой для конструктивного диалога между крупными промышленными предприятиями Урала, муниципальной и региональной властью, профсоюзами, ветеранскими и общественными организациями.

Участники встречи отметили, что ведущие предприятия Урала за последние десятилетия накопили значительный опыт социального партнерства. Промышленники принимают непосредственное участие в развитии дорожной инфраструктуры, строительстве социальных и спортивных объектов, экологических программах, выстраивании качественно новой системы среднего и высшего профессионального образования. Однако новые вызовы требуют более тесной координации действий, объединения ресурсов и выработки единой стратегии развития.

Участники подчеркнули, что создание УРАЛПРОМСОЮЗА и поддержка консолидированных кандидатов – важный шаг к объединению усилий в интересах социально-экономического развития Урала и повышения качества жизни на территориях присутствия предприятий.

Кандидат в ЗС СО по ОИО № 19 «Дзержинский», Исполнительный директор АО «НПК «Уралвагонзавод», депутат Законодательного Собрания СО Владимир Рощупкин со своей стороны отметил, что здесь собрались люди – представители промышленности региона, которые понимают, откуда что берётся, и «поэтому мы не падки на пустые обещания, важно, чтоб была реальная работа, потому что, если предприятие работает – работает всё вокруг».

Дмитрий Скоропупов, Кандидат в ЗС СО по Дзержинской территориальной группе № 19, руководитель Горнозаводского Территориального подразделения (ГЗТП) Свердловского Областного Союза Промышленников и Предпринимателей (СОСПП), генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской Думы:

«УРАЛ ПРОМСОЮЗ» – новая площадка для объединения оборонных предприятий, предпринимателей и промышленников в целях социальной поддержки жителей территорий присутствия и, прежде всего, сотрудников предприятий. Ранее подобных комплексных платформ не существовало, хотя опыт взаимодействия есть – например, в рамках Свердловского областного союза промышленных предпринимателей и Союза оборонных предприятий. Задача Союза – сохранить и развить действующие социальные инициативы для достижения ощутимого положительного эффекта».

Вячеслав Погудин, Кандидат в ЗС СО по ОИО № 20 «Ленинский», депутат Законодательного Собрания СО: «Как председатель Социального комитета Законодательного Собрания Свердловской области отмечаю, что 65% регионального бюджета имеет социальную направленность – это отражает приоритеты региональной политики. При этом важно обеспечить поддержку предприятий региона – их стабильное функционирование гарантирует рост налоговых поступлений и создаёт условия для дальнейшего расширения социальных обязательств».

Владимир Радаев, Кандидат в ЗС СО по ОИО № 21 «Тагилстроевский», Председатель первичной профсоюзной организации филиала НТМК ПАО «ЕВРАЗ» Горно-металлургического союза России, депутат Законодательного Собрания СО: «Как представитель профсоюзного движения, акцентирую внимание на социальных вопросах, которые решает предприятие: организация отдыха и оздоровления сотрудников, обеспечение детского отдыха, поддержка детских садов, школ и иных социальных учреждений. Важнейшая задача «УРАЛ ПРОМСОЮЗа»– консолидация усилий депутатов всех уровней, от Совета Федерации до муниципального представительства, для комплексного решения этих вопросов в городах присутствия нашего объединения».

Дмитрий Галенковский, Кандидат в ЗС СО по Верхнепышминской территориальной группе № 15, директор по персоналу и общим вопросам АО Уралэлектромедь: «В решении социально значимых задач активно участвуют администрация, промышленный сектор и связка законодательного и исполнительного уровней государственной власти. Именно такое взаимодействие демонстрирует наибольшую эффективность: только совместными усилиями мы способны влиять на развитие городов и реализацию значимых инициатив. Их важность оценят жители – именно их мнение станет главным критерием нашей работы».

Екатеринбург, Елена Васильева

