Доступ в корпуса УрФУ закроют из-за отсутствия воды

Сегодня, 21 апреля, с 12:00 из-за отключения воды будет ограничен доступ студентов и сотрудников в корпуса Уральского федерального университета, расположенные в Кировском районе Екатеринбурга.

Как сообщает телеграм-канал УрФУ, доступ будет ограничен из-за проведения работ на городских сетях водоснабжения. Это коснется корпусов по адресам: ул. Мира 17, 17а, 19, 21, 28, 29, 32, ул. Софьи Ковалевской 5 и 6б, пр. Ленина, 66, ул. Коминтерна, 16, ул. Малышева, 138а и 140, ул. Станислава Набойченко, 3/2, 4/5, 4/6.

Екатеринбург, Елена Владимирова

