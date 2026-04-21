В областном центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний новый главврач – раньше она боролась с ВИЧ

С сегодняшнего дня, 21 апреля, главным врачом Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний назначена доктор медицинских наук Анжелика Подымова. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Согласно библиографической справке, Анжелика Подымова в 1995 году окончила Уральский государственный медицинский институт, а в 2005 году – Уральскую академию государственной службы.

Анжелика Сергеевна успешно защитила кандидатскую диссертацию по организации мониторинга за смертностью от туберкулеза, а также докторскую диссертацию, посвященную совершенствованию региональной системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

С 2005 года Анжелика Подымова возглавляла Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. За этот период под ее руководством была создана одна из самых эффективных региональных систем борьбы с ВИЧ-инфекцией в России. В муниципалитетах области были открыты филиалы и 47 кабинетов по работе с больными, организовано массовое выездное тестирование населения и внедрены масштабные профилактические программы в образовательных организациях и на предприятиях.

«Результатом работы Анжелики Сергеевны и внедрения эффективных медико-организационных технологий стало существенное снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности от этого заболевания в Свердловской области. Особо значимым достижением является минимизация уровня передачи ВИЧ от матери к ребенку… Опыт и компетенции нового руководителя станут залогом дальнейшего развития службы фтизиопульмонологии и инфекционной безопасности региона», – отмечают в минздраве Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

