В Екатеринбурге начали точечно обновлять дорожную разметку

На улицах Екатеринбурга начали наносить дорожную разметку, но пока точечно. Повсеместным работам мешает погода.

«Для нанесения краски температура асфальта должна быть не менее +5 °C, а для нанесения термопластика требуется температура +10°. Поэтому массово работы по нанесению дорожной разметки еще не начались. В этом году появилась новация, чтобы разметку наносить быстрее. Так, покрытие пешеходной зебры будут делать подрядчики, а за нанесение линейной разметки отвечает Центр организации дорожного движения», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Городские службы приступили к нанесению разметки в начале апреля. Пока стояла теплая погода, рабочие успели обновить пешеходные переходы на улицах Машинной, Белинского, Пушкина, 8 Марта, Розы Люксембург, Ясной и Чкалова. Причем в этом году городские власти будут отдавать предпочтение термопластику, так как он долговечнее краски. Работы по нанесению разметки будут проводиться до 20 сентября. Планируется обновить около 276 тысяч квадратных метров покрытия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

