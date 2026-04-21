Двое уральцев госпитализированы с подозрением на энцефалит, семь – на боррелиоз

В Свердловской области два человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, семеро – с подозрением на клещевой боррелиоз, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего от укусов клещей пострадали 1245 человек в 58 муниципальных образованиях. В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций исследовано 354 клеща. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,8% проб, лайм-боррелиоза – в 36,2%, моноцитарного эрлихиоза – в 2% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,7% проб.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 31 002 вакцинации и 77 388 ревакцинаций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube