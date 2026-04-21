70% частных и 90% многоквартирных домов на Урале построены более 30 лет назад

Больше половины жилых домов в Свердловской области были возведены до 1995 года. Это относится и к частным домам (319 762 из 461 030), и к многоквартирным (42 005 из 46 581).

Как сообщает Свердловскстат, по количеству построенных домов лидирует период с 1946 по 1970 год – 159 609 частных домов и 22 962 многоквартирных, а также 18 585 домов блокированной застройки (дом блокированной застройки состоит из двух и более жилых блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, в таких домах нет общедомового имущества, в отличие от многоквартирников).

С 1971 по 1995 год в Свердловской области построили 68 189 частных домов, 14 582 многоквартирных и 21 456 – блокированной застройки. После 1995 года построено 141 268 частных домов, 4576 многоквартирных и 4367 – блокированной застройки. До 1920 года построено 32 898 частных и 835 многоквартирных домов, с 1921 по 1945 – 59 066 частных и 3626 многоквартирных.

В Свердловскстате уточняют, что по метражу дома, построенные после 1995 года, занимают самую большую площадь – 50 137,06 тысяч кв. м. Общая жилая площадь домов, построенных с 1946 по 1970 год, – 30 763,62 тысячи кв. м, с 1971 по 1995 – 43 197,77 тысячи кв. м, с 1921 по 1945 – 4887,71 тысячи кв. м.

В жилищном фонде преобладают каменные и кирпичные дома. Их доля составляет 32,7% от общей площади жилищного фонда. На панельные и деревянные дома приходится 21,9% и 15,3% соответственно.

69% всех жилых помещений – одно- и двухкомнатные квартиры, на долю трехкомнатных приходится порядка 25%, квартиры с числом комнат 4 и более занимают 6% от общего числа жилых помещений.

Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами составляет 75,9% от всего жилищного фонда (в городах и поселках городского типа – 85,9%, в сельских населенных пунктах – 31,8%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

