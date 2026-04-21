МЧС предупреждает уральцев о сильных снегопадах

По прогнозам синоптиков, 22 апреля в Свердловской области ожидается сильный снег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, погодные условия могут привести к ухудшению дорожных условий и затруднениям в передвижении. Автовладельцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителям, которые попали под снегопад, надо перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать. Пешеходам рекомендуется ограничить передвижение на улице, особенно в период сильного снега.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на среду, 22 апреля, в регионе ожидается снег, местами сильный, налипание мокрого снега на провода, гололед, ночью и утром местами туман. Ветер восточный с переходом в западный, порывы до 14 м/с. Температура ночью -3…+2 °C, в горах и низинах до -8°, днем +4…+9°, на севере до +1°. В Екатеринбурге ночью мокрый снег, +1°, днем небольшой дождь с мокрым снегом, +7°.

В четверг, 23 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью в виде снега, днем дождь, на севере с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -3…+2°, на севере до -8°, днем 8…13°, на севере до +3°, в Екатеринбурге ночью без существенных осадков, +1°, днем небольшой дождь, +10°.

В пятницу, 24 апреля, ночью будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на севере до -6°, днем +9…+14°, на севере +7…+12°. В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, +3°, днем без существенных осадков, +12°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

