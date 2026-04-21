В Верхней Пышме задержали лихача, который уходил от погони по тротуару, по встречке и на красный свет

18-летний житель Верхней Пышмы и два его друга, решившие покататься на автомобиле ВАЗ-2106, за одну поездку заработали на троих 22 протокола об административной ответственности и арест на двое суток.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, на днях экипаж ДПС в Верхней Пышме заметил вазовскую «шестерку», водитель которой постоянно перестраивался из одной полосы в другую, создавая аварийную обстановку. Сотрудники полиции попытались остановить водителя, однако он уехал. Автоинспекторы включили сирену и начали погоню.

Уходя от полиции, водитель выезжал на тротуар с угрозой наезда на пешеходов, на встречную полосу, а также трижды проехал на красный свет.

В какой-то момент автомобиль заглох. Водитель и пассажиры выскочили и побежали, но в операции участвовали три экипажа ДПС, так что 18-летний водитель и его пассажиры 17 и 18 лет были задержаны.

За рулем находился житель Верхней Пышмы без прав. Его пассажиры – жители Екатеринбурга. Задержанные пояснили, что испугались и надеялись скрыться. Автомобиль принадлежит 18-летнему пассажиру.

На троих подростков составлено 22 административных материала. На водителя – 10 протоколов, в том числе за невыполнение требования об остановке, за три проезда на красный, два выезда на встречную полосу, отсутствие прав, непредоставление преимущества пешеходам и за неповиновение полиции. На 18-летнего пассажира – 3 протокола, в том числе за передачу управления водителю без прав. На 17-летнего составлено два протокола, после разбирательства его отпустили домой.

Двух старших приятелей арестовали на двое суток за неповиновение сотруднику полиции.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

