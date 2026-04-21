Инфляция в Свердловской области замедлилась на 0,1%

В Свердловской области годовая инфляция в марте составила 6,8%. В феврале показатели держались на уровне 6,9%. Темп роста цен в регионе продолжает замедляться после январского всплеска, сообщили в Уральском ГУ Банка России.

По данным регулятора, снизились цены на макароны, горох, фасоль и некоторые крупы. Предложение бакалеи выросло благодаря хорошему урожаю зернобобовых культур в прошлом году, что позволило продавцам снижать цены на продукты из них. Также подешевели большинство молочных и кисломолочных и продуктов.

«Объемы производства сырого молока как в нашем регионе, так и в целом по стране растут, поэтому цены на него снижаются. Это позволяет производителям продукции экономить на сырье и поставлять в торговые сети, например, сметану, масло и мороженое по доступным ценам. Кроме того, из-за расширения производства уже четвертый месяц подряд снижаются цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры», – прокомментировала экономист Уральского управления ЦБ Елизавета Кениг.

В то же время подорожала еда в общепите. В марте из-за необычно теплой погоды уральцы стали больше гулять и заходить в закусочные и кофейни. Высокий спрос позволил заведениям увеличить цены.

Из-за дефицита ключевых комплектующих для электроники и роста их стоимости на мировом рынке подорожали телевизоры, флеш-накопители, ноутбуки, планшеты. При этом подешевела бытовая техника. Спрос на домашние электротовары остается низким, в том числе из-за высоких кредитных ставок, поэтому производители и продавцы снижают цены, чтобы стимулировать продажи, отметили в ЦБ.

Продолжают расти цены на бытовые, медицинские, гостиничные и ветеринарные услуги, поскольку спрос остается устойчиво высоким. Из-за некоторого ослабления рубля и ситуации на Ближнем Востоке подорожали зарубежные поездки.

«Чтобы инфляция продолжала устойчиво замедляться, общий спрос в экономике должен сближаться с возможностями предложения. Поэтому Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%», – говорится в сообщении регулятора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

