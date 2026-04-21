В Свердловскую область прибыли послы Лиги арабских государств (ФОТО)

В Екатеринбург сегодня впервые прибыла делегация глав дипломатических миссий стран-членов Лиги арабских государств. Визит организован правительством Свердловской области при поддержке МИД России.

Как сообщили в ДИПе, дипломаты почтили память Героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе.

«Сегодня мы почтили память Героев Советского Союза и бойцов антифашистского движения, которые ценой своей жизни остановили фашизм, подарив свободу народам всего мира. Это наша общая историческая память, и наш долг – бережно хранить ее, чтобы эта трагедия не повторилась. Я впервые в Екатеринбурге и уверен: несмотря на дождливую погоду, этот визит оставит самые теплые впечатления. Ведь здесь живут люди с открытой душой и добрым сердцем», – отметил Глава председательства Лиги арабских государств Хамид Шилтаг.

Сейчас Свердловская область сотрудничает с арабскими государствами по таким направлениям как промышленность, инклюзивные технологии, образование, разработка совместных магистерских программ, а также туризм, спорт и адаптивная физическая культура. У компаний и организаций Свердловской области есть большой потенциал в продвижении своей продукции, в частности, информационных, IT-решений и услуг на рынки арабских государств.

Визит послов Лиги арабских государств продлится до 23 апреля. Дипломаты посетят производственные площадки региона, примут участие в официальных мероприятиях XVI Евразийского экономического форума молодежи, а также познакомятся с культурно-гуманитарным потенциалом Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube