Премию Минспорта РФ вручили кварталу «Архангел Михаил», RCC Gym и «УГМК-Арене»

Три спортивных проекта из Екатеринбурга стали победителями IX премии в области спортивного бизнеса СБК, которая проходит при поддержке Министерства спорта России. В числе победителей и сильнейших – три проекта РМК, которые были запущены в 2025 году:

Зал нового поколения RCC Gym признан площадкой года в России. Награду из рук министра молодежной политики Республики Татарстан Азата Кадырова получила управляющая Ольга Стахова. Спортивный квартал «Архангел Михаил» признан спортивным кластером года. Награду получил президент Академии спорта РМК и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков.

«Я очень рад, что награда нашла своего героя – спасибо жюри за ваше голосование, вы сделали всё правильно. Огромное спасибо премии СБК. Эта победа – это победа Русской медной компании и Игоря Алексеевича Алтушкина, его команды. То, что он делает, он делает для нашей страны, для нашего города, делает это с душой. И мы своим трудом стараемся ответить максимально честно. Для нас это признание, признание настоящих профессионалов, очень значимо», – сказал Иван Штырков.

Падел-арена РМК вошла в топ лучших и передовых спортивных объектов России.

Лучшей ареной года признана «УГМК-Арена», которая стала новым домом для хоккейного клуба «Автомобилист».

«Екатеринбург – это место невероятных изменений в спорте. Мы начали задавать планку для всей страны – это касается организации событий, спортивных объектов, уровня команд. Конечно, Игорь Алтушкин и Андрей Козицын – это два визионера в индустрии, которые делают все, чтобы столица Урала стала столицей спорта России», – сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube