Улица Вайнера попрощается с медиаэкраном через два дня

На этой неделе медиаэкран на улице Вайнера завершает свою работу – скоро его демонтируют.

«Медиаэкран несколько лет был частью нашего города – светлый, заметный, порой вызывающий споры. Его любили за доброту и зрелищность и иногда ненавидели за яркость. Он удивлял, завораживал и никого не оставил равнодушным», – пишет в телеграм-канале компания «Сима-ленд», которая подарила экран городу на 300-летие.

Последнее шоу под медиаэкраном намечено на вечер пятницы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube