Началось голосование за парки и скверы для последующего благоустройства

21 апреля на «Госуслугах» началось онлайн-голосование за парки для благоустройства в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, жители областного центра в этом году смогут выбирать не из 8 территорий, как год назад, а из 17. От каждого района города представлено по две территории, а от Октябрьского – сразу три.

Проголосовать могут все жители Екатеринбурга старше 14 лет. Чтобы город получил федеральную и региональную поддержку, выбрать территорию для благоустройства должно не менее 290 тысяч горожан.

Сделать выбор до 12 июня можно будет с помощью волонтера или на портале госуслуг.

На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств:

– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);

– зеленая зона на бульваре Семихатова (вдоль дома № 6);

– сквер у драмтеатра (пл. Театральная, от Антона Валека до Челюскинцев);

– сквер Авета Тертеряна;

– сквер по улице Никонова (за ККТ «Космос»);

– парк «Семь ключей»;

– Основинский парк;

– бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева);

– сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Бардина);

– парк имени Архипова;

– сквер по улице Сажинской (д. 6);

– парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;

– Бульвар Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной);

– сквер Дружбы Народов;

– парк имени Чкалова (по Патриса Лумумбы);

– парк «Южный» (в границах улиц Шварца – Фучика);

– набережная реки Исеть (от Декабристов до Белинского).

Всего в Свердловской области в голосовании участвует 171 проект благоустройства в 56 муниципалитетах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

