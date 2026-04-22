Началось голосование за парки и скверы для последующего благоустройства

21 апреля на «Госуслугах» началось онлайн-голосование за парки для благоустройства в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).
Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, жители областного центра в этом году смогут выбирать не из 8 территорий, как год назад, а из 17. От каждого района города представлено по две территории, а от Октябрьского – сразу три.
Проголосовать могут все жители Екатеринбурга старше 14 лет. Чтобы город получил федеральную и региональную поддержку, выбрать территорию для благоустройства должно не менее 290 тысяч горожан.
Сделать выбор до 12 июня можно будет с помощью волонтера или на портале госуслуг.
На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств:
– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);
– зеленая зона на бульваре Семихатова (вдоль дома № 6);
– сквер у драмтеатра (пл. Театральная, от Антона Валека до Челюскинцев);
– сквер Авета Тертеряна;
– сквер по улице Никонова (за ККТ «Космос»);
– парк «Семь ключей»;
– Основинский парк;
– бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева);
– сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Бардина);
– парк имени Архипова;
– сквер по улице Сажинской (д. 6);
– парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;
– Бульвар Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной);
– сквер Дружбы Народов;
– парк имени Чкалова (по Патриса Лумумбы);
– парк «Южный» (в границах улиц Шварца – Фучика);
– набережная реки Исеть (от Декабристов до Белинского).
Всего в Свердловской области в голосовании участвует 171 проект благоустройства в 56 муниципалитетах.
Екатеринбург, Елена Владимирова
