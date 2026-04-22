Глубина снега на Урале местами достигла 36 см

На севере Свердловской области вчера прошли сильные снегопады.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, высота снежного покрова на линии Кушва – Верхотурье – Гари и севернее повысилась на 5-13 см, максимальная отмечена в Гарях – 36 см. Снежный покров высотой 3-7 см образовался к утру 22 апреля и в более южных районах, по линии Висим – Невьянск – Алапаевск – Артемовский.

Днем 22 апреля на севере Свердловской области сохранятся снегопады, которые к ночи ослабеют и прекратятся. В южных районах днем 23 апреля ожидается дождь из-за приближения с Поволжья фронтальной волны. Температура днем 22 апреля +2…+7 °C, завтра на 3° теплее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

