Расписание автобусов на севере привязали к поездам

С 24 апреля на севере Свердловской области начнет действовать обновленное расписание межмуниципальных автобусов. Региональный минтранс обеспечил синхронизацию рейсов с пригородными поездами для удобства пассажиров.

Как сообщили в ДИПе, новое расписание позволит жителям северных территорий ездить в Екатеринбург и обратно с минимальным временем ожидания.

Синхронизация реализована на направлении Карпинск – Краснотурьинск – Серов. Автобусы № 100 Карпинск – Краснотурьинск и № 104 Краснотурьинск – Серов состыкованы с поездом № 7088 Серов – Екатеринбург. Пассажиры могут выехать из Карпинска в 13:35, пересесть в Краснотурьинске и прибыть на железнодорожный вокзал Серова к отправлению поезда в 16:09.

В обратном направлении предусмотрена стыковка с поездом № 7089 Екатеринбург – Серов отправлением в 6:35. В Серове пересадка на автобус № 104, далее в Краснотурьинске – на автобус № 100 до Карпинска. Дополнительно в Серове обеспечена пересадка на автобус № 509Д Карпинск – Екатеринбург с отправлением в 13:00.

Также синхронизированы рейсы с поездами направления Екатеринбург – Бокситы. Автобус № 509Б Карпинск – Екатеринбург отправляется в 1:30 с возможностью пересадки в Краснотурьинске на поезд № 7076 Бокситы – Екатеринбург отправлением в 2:12. В обратном направлении с поезда № 7073 Екатеринбург – Бокситы прибытием в 22:43 в Краснотурьинск предусмотрена пересадка на автобус № 100 до Карпинска.

Для автобусов № 104 и № 509Б введена дополнительная остановка «Серов ЖДВ». По маршруту № 509Д скорректировано время отправления: из Екатеринбурга с 6:56 на 7:10, из Серова – с 12:28 на 13:00.

Серов, Елена Владимирова

