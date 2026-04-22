Выросла доля граждан, считающих, что Ленин принес стране больше пользы, чем вреда

За последние 10 лет на 9% выросла доля россиян, которые считают, что деятельность Ленина принесла России больше пользы, чем вреда, а также тех, кто относится к нему скорее с симпатией, чем с неприязнью. Таковы итоги опроса, проведенного ВЦИОМ ко дню рождения вождя мирового пролетариата.

С тезисом о том, что Ленин принес России больше пользы, чем вреда, сегодня согласны 40% респондентов, три года назад – 36%, десять лет назад – 31%. «Чисто по-человечески» россияне в основном симпатизируют Ленину: 64% испытывают к нему скорее симпатию (9% – горячую симпатию), 20% – антипатию (5% – откровенную неприязнь). 10 лет назад симпатию к вождю испытывали 63% (горячую – 8%), а антипатию – 24%, в том числе откровенную – 7%.

«За последние десять лет личное отношение россиян к вождю мирового пролетариата не изменилось, большинство испытывают к нему симпатию. Память о нем сформирована, и вряд ли что-то может сильно повлиять на его образ. С большей симпатией об Ильиче говорят представители старших поколений – для них Ленин ближе, как неотъемлемая часть советского времени. У молодых россиян, особенно миллениалов, симпатий меньше, но не из-за неприязни, а из-за большей дистанцированности, они попросту чаще не могут дать оценку. У россиян нет однозначного ответа на вопрос, принесла ли деятельность Ленина стране больше пользы или вреда. Баланс оценок склоняется скорее в пользу признания его позитивной исторической роли, чем в сторону осуждения. И за время измерений с 2016 года показатель остается стабильным. Сама фигура Ленина и события, которые он вершил, давно стали историей, пересматривать его роль или спорить об этом сегодня уже нет смысла», – комментирует эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

