Куда нести старые покрышки – «Спецавтобаза» объясняет

Апрель и май на Урале – традиционное время замены автомобильной резины, но не все знают, что отработанным покрышкам не место на мусорной площадке. Шины относятся к опасным отходам, и утилизировать их требуется отдельно от бытового мусора.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы», несмотря на то, что выкидывать покрышки на контейнерные площадки у дома запрещено, иногда автомобилисты пренебрегают этим правилос. Часто и владельцы шиномонтажек привозят на площадки целые грузовики покрышек, за «безопасную утилизацию» которых им заплатили автомобилисты. В таком случае скопление шин необходимо ликвидировать своими силами собственнику площадки: управляющей организации или местной администрации.

«Шины относятся к четвертому классу опасности, их запретили использовать во дворах для украшения клумб или как оборудование на детских площадках, так как они выделяют вредные и загрязняющие вещества в почву. По той же причине их нельзя выбросить с обычным мусором. Такие отходы нужно утилизировать правильно. Покрышки успешно перерабатывают, делают из них автоковрики, добавляют в асфальтовые смеси для устройства дорог», – говорит начальник экологической службы АО «Спецавтобаза» Артем Хачатурян.

«Спецавтобаза» организовала работу по приему отработанных шин, чтобы они не оказывались на контейнерных площадках. Сдать покрышки можно с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, на Посадской, 3, – их отправят на переработку.

«В прошлом году автомобилисты и организации сдали порядка 20 тысяч шин в наш пункт приема, с начала этого года – уже более 2500 автопокрышек. Сейчас, с наступлением периода смены резины, число обращений в пункт продолжит расти», – комментирует руководитель направления по работе с отходами производства и потребления АО «Спецавтобаза» Олеся Плещева.

В соответствии с законом, для тех, кто нарушает правила и все же выбрасывает шины на контейнерную площадку, введены штрафы: до 4 тысяч рублей гражданам, до 400 тысяч рублей – предприятиям.

Перед сдачей автопокрышки необходимо подготовить: они не должны быть загрязнены горюче-смазочными материалами, также их нужно предварительно очистить от камней, грунта, металла и мусора. При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение. Стоимость утилизации шин легковых автомобилей составляет от 67 до 150 рублей за штуку в зависимости от диаметра.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте «Спецавтобазы» в разделе «Как утилизировать шины».

Екатеринбург, Елена Васильева

