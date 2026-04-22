На дорожные ремонты в Свердловской области потратят 40,5 миллиарда рублей

Старт дорожных работ в Свердловской области начнется в третьей декаде мая, при устойчивой среднесуточной плюсовой температуре. В этом сезоне планируется отремонтировать 73 объекта. На дорожные работы из бюджета будет потрачено в общей сложности 40,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции министр транспорта Свердловской области Денис Чегаев.

По словам главы ведомства, ключевым объектом станет участок Екатеринбургской кольцевой автодороги с 10-го по 24-й километр – от Тюменского до Режевского тракта. Затраты на реконструкцию составят 4,2 миллиарда рублей. В этом году планируется расширить участок в 1,5 километра до шести полос и сделать полное освещение проезжей части. Стоит задача обеспечить сквозной проезд по северному полукольцу ЕКАД до конца 2028 года, сообщил Чегаев.

«Сейчас непростые времена для бюджетов, поэтому мы трезво смотрим на ситуацию и пока планируем реализацию действующего контракта [по ЕКАД]. В ближайшей перспективе при формировании регионального бюджета мы будем заблаговременно планировать проектные работы по дальнейшему развитию северного полукольца автодороги. Но говорить об этом предметно пока преждевременно», – отметил министр транспорта.

Он добавил, что дорожные ремонты планируется завершить в сентябре-октябре 2026 года. Как правило, контрактные обязательства подрядчики должны выполнить до 10 ноября, и 99% из них с этим условием справляются.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

